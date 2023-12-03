تعرفوا على مقاييس الجمال التي تمتعت به نجمات مصر وهوليوود

ميرنا وليد - بيروت - جمال المرأة كان مرتبطاً في فترة الخمسينات بمقاييس محددة وهي على التوالي: وجه بيضاوي أو مستدير، عيون لوزية كبيرة، أنف صغير ومستقيم، حواجب مرتفعة ومقوسة، خدود ممتلئة بشكل جانبي، شفاه ممتلئة، خط فك واضح المعالم وذقن بارز.
وهذه المقاييس إنعكست تلقائياً على الممثلات الشهيرات في مصر على سبيل المثال ناديا لطفي وزبيدة ثروت وفاتن حمامة وسعاد حسني ومريم فخر الدين وغيرهن.
أما الممثلات الغربيات فقد إشتهرت كل من غريتا غاربو وأنيتا أكبرغ وصوفيا لورين وجينا لولو بريجيدا وكلوديا كاردينالي وغريس كيلي وغيرهن، والشعر كان غالباً قصيراً ومصفف بطريقة بسيطة.
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