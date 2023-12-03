ميرنا وليد - بيروت - غادرت أميرة ويلز كيت ميدلتون قصر باكينغهام مع أولادها الثلاثة بعد الخلافات بينها وبين زوجها الأمير ويليام وخيانته لها. وفي كتاب أصدره موظف سابق في القصر الملكي توم كوين كشف الخلافات بين الأمير وزوجته التي وصلت الى حد الصراخ المتبادل ورمي الأشياء على بعضهما البعض ومرور عدة أيام دون أن يتبادلا الكلام. وساهمت شخصية كيت ميدلتون في عدم تطور الخلافات بينهما فهي حاولت الحفاظ على هدوئها لا سيما بعد صدور كتاب الأمير هاري فساءت الأحوال في القصر ولم تعد كيت تخفي عدائيتها حيال هاري. وحين تم تداول الشائعات عن علاقته بصديقته روز هانبري فاتحت كيت الأمير ويليام لكنه نفى الشائعات.

كانت هذه تفاصيل خبر تطور جديد في قصر باكنغهام... كيت ميدلتون غادرت مع أولادها الثلاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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