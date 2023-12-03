شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى فى لقاء جماهيرى بـ "sold out" ورامي صبري يحيى حفلاً غنائيًا 5 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف برنامج "sold out"، الذى يقدمه الإعلامي محمود سعد، على مسرح باسيلي في الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، فى لقاء جماهيري مع النجم محمد هنيدي والنجم رامي صبري، يوم الثلاثاء 5 ديسمبر في تمام الساعة الثامنة مساء، ويتم الحجز عن طريق شركة "تذكرتى".

يلتقى النجم محمد هنيدي، مع الجمهور في لقاء مميز مع الإعلامي محمود سعد، يتحدث خلاله عن مشواره وأعماله التي قدمها، كما يتحدث عن تجربة فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية"، غويرها من الأعمال التي حققت نجاحاً كبيراً، ويكشف عن مواقف فارقة في حياته ومشواره الفني.

والمفاجأة الثانية هي النجم رامي صبري، الذى سيحي حفلاً غنائياً على المسرح بعد انتهاء لقاء محمد هنيدي، ويقدم خلاله باقة مميزة من اشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره والتي يتفاعل معها بترديد كلمات أغانيه.

يشهد الموسم الثاني من برنامج sold out المذاع على منصة watch it الإلكترونية، وقناة cbc، استضافة عدد كبير من النجوم على مختلف المسارح، مع إقامة عدد من الحفلات الموسيقية أو الغنائية بعد اللقاء، ومن هؤلاء النجوم: حيث استضاف الفنان سيد رجب، والمطربة لينا شاماميان ضيفا الخميس الماضي، فضلا عن استضافة النجم خالد النبوي يوم الخميس 9 نوفمبر الساعة 8 مساء، على مسرح معهد الموسيقى العربية، والموسيقار الكبير هاني شنودة يوم الإثنين 6 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء، والفنان علي الحجار يوم 11 نوفمبر.

يتميز كل عرض من sold out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم برنامج sold out إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم.