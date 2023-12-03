شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعمال جمعت حسن الرداد وإيمي سمير غانم قبل فيلم "بلوموندو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم بلوموندو، بطولة حسن الرداد، إيرادات تجاوزت الـ 3 ملايين جنيه بعد أسبوعين عرض تقريبًا، والتي تظهر خلاله النجمة إيمي سمير غانم كضيفة شرف ضمن أحداثه من مخلال مشهد يجمعها بزوجها الفنان حسن الرداد، واشتهرت السينم المصرية بالثنائيات منذ قديم الأزل، ورغم قلة الأعمال التي جمعت بين حسن الرداد وايمي سمير غانم إلا أن الكثير يفضلون مشاهدتهما سوياً، ونكشف خلال هذا التقرير أبرز الأمعال اتلى جمعتهما سويًا.

فيلم زنقة الستات

أول هذه الأعمال كان من خلال مشاركتهما فى فيلم "زنقة الستات"، والتى تدور أحداثه حول شاب ثرى يتصيد الفتيات، وكانت تجسد دور المساعدة الخاصة به وبوالده فى العيادة الخاصة به حتى يقع فى حبها فى نهاية الفيلم، ويشارك فى البطولة كل من حسن الرداد وإيمى سمير غانم وأيتن عامر ومى سليم ونسرين أمين وسامى مغاورى وبيومى فؤاد.

مسلسل حق ميت

ويعد مسلسل "حق ميت" ثانى الأعمال التى جمعتهما خلال، وتدور أحداثه حول المحامى الشاب نادر "حسن الرداد"، والذى يكون متهما فى اختطاف وقتل 4 سيدات، ومع سير الشرطة فى التحقيق، يسترجع "نادر" داخل الزنزانة قصة حبه الحزينة مع حنين "إيمى سمير غانم"، ويشارك فى بطولة العمل، كل من أحمد عبد العزيز وهادى الجيار وإسلام حافظ ومحمد سلام.

المسلسل الإذاعى فرقة سيكا

كما جمعهما المسلسل الإذاعى "فرقة سيكا"، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى توشيقى حول فكرة "ما ضاع حق وراءه مطالب"، وأنه فى النهاية لا يصح إلا الصحيح، ويشارك فى البطولة، حسن الرداد إيمى سمير غانم وأحمد راتب وسناء شافع وعزت أبو عوف وميمى جمال.

فيلم عشان خارجين

العمل الرابع بينهما كان من خلال فيلم "عشان خارجين"، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شاب وفتاة يقعان فى الحب لكنهما يتعرضان لصعوبات ومواقف ومشكلات كبيرة بعد تسلمهما حقيبة داخلها مبلغ مالى كبير، وهو من بطولة كل من حسن الرداد، إيمى سمير غانم، بيومى فؤاد، نسرين أمين، طاهر أبو ليلة، ضياء الميرغنى، مراد مكرم، والمطرب محمود الليثى وآخرين، قصة هشام ماجد و شيكو سيناريو وحوار فادى أبو السعود إخراج خالد الحلفاوى.

مسلسل عزمى وأشجان

اجتمعت الفنانة إيمى سمير غانم بزوجها حسن الرداد، من خلال مسلسل "عزمى وأشجان" عام 2018، وشاركهما فى البطولة، الفنان سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوى، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومى فؤاد، محمد سلطان، والمطرب الشعبى محمود الليثى، وصلاح عبد الله، والمسلسل من إخراج إسلام خيرى، وإنتاج أحمد السبكى.