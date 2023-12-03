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ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر السينمائي وتحديداً عرض فيلم "ناقة" السعودي، وعبرت ماغي في تعليق لها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن دعمها وتقديرها لمواهب السعودية وإنتاجاتها.
وفي ثاني ليالي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أطلت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عبر حسابها بمجموعة من الصور لها، ظهرت فيها بفستان أسود بغاية الأناقة.
أما في افتتاح المهرجان تألقت ماغي بفستان جاء من الشيفون الواسع بتنورته، أما من الأعلى فتميّز بأنه من الساتان وجاء بلا حمالة كتفين، وبقصة مميزة من الأعلى، كما أنه تدلى منه شال من الشيفون من ناحية الكتف اليمنى.
كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن تتألق بالأصفر في إطلالتها الثالثة في مهرجان البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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