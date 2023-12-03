ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفلاً ضمن احتفالات أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ52.

وقدم الجسمي مجموعة من أغنياته برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو سعيد كمال.

كما قدم الجسمي عزفاً منفرداً على آلة البيانو للنشيد الوطني الإماراتي، وتفاعل الجمهور مع الأمر بشكل كبير من خلال التصفيق والوقوف .

وقال الجسمي على المسرح:"مساء الخير عليكم وعلى وطنا .. نهني دولة الإمارات حكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ52 .. دام عز الدار وشعبها وكل مقيم على أرضها الطيبة"، واختتم حديثه: "أدام الله علينا وعليكم الأفراح والمسرات".

كانت هذه تفاصيل خبر لحظة تصفيق حار وتفاعل كبير بسبب ما فعله حسين الجسمي على المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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