دينا الشربيني تلتقي بويل سميث وصوفيا فيرغارا

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ميرنا وليد - بيروت - التقت الممثلة المصرية دينا الشربيني بنجمين عالميين على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي ونشرت دينا صورها برفقة النجم ويل سميث والنجمة صوفيا فيرغارا، كما نشرت دينا صورة مع عمرو منسي وعلقت كاتبة: "قضيت عطلة نهاية أسبوع جيدة في التعرف على هؤلاء النجوم الأيقونية، شكرًا لمهرجان البحر الأحمر على حسن الضيافة والمشاعر الرائعة".
وتألقت دينا بفستان أسود أنيق جداً.
وكانت قد تألقت خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر في دورته الثالثة المقام في المملكة العربية السعودية واختارت لهذه المناسبة فستانا باللون البني دمج بين الجلد على قصة الصدر ومن الشيفون في الجزء الاسفل منه وهو من تصميم المصممة العراقية زينة زكي.
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