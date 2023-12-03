ميرنا وليد - بيروت - انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر لحظة لقاء الممثلة المصرية نبيلة عبيد بالممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، حيث أنهما تبادلتا الأحضان والقبلات.

نبيلة ونادين التقطتا الصور سوياً، ورقصتا على وقع أغنية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم "حبك سفاح".

الأمر تم ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي يحدث حالياً في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن المهرجان يقام تحت شعار "قصتك بمهرجانك" انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر يوم الخميس ويستمر حتى 9 كانون الأول/ديسمبر.

وكُرمت نبيلة عبيد في مهرجان البحر الأحمر نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد بجائزة اليسر الفخرية عن مجمل أعمالها ومشوارها الفني.

كانت هذه تفاصيل خبر قبلات وأحضان ورقص بين نادين نسيب نجيم ونبيلة عبيد خلال لقائهما .. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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