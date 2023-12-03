المهرجان الدولي للفيلم بمراكش بخطوة تحصل لأول مرة في تاريخه

ميرنا وليد - بيروت - تم اختتام الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش الذي استمر على مدى تسعة أيام من العروض واللقاءات، وكشفت لجنة التحكيم، التي ترأستها الممثلة الأميركية جيسيكا شاستين، عن المتوجين بجوائز هذه الدورة، التي عرفت مشاركة 14 فيلما في المسابقة الرسمية.



ولأول مرة في تاريخ المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، تعود النجمة الذهبية لفيلم مغربي: "كذب أبيض" لأسماء المدير.

كما مُنحت جائزة لجنة التحكيم مناصفة لفيلمي "عصابات" لكمال الأزرق (المغرب) و"باي باي طبريا" للينا سوالم (فلسطين).

ومَنحت لجنة التحكيم جائزة الإخراج لراماتا - تولاي سي، عن فيلمها "بانيل وأداما" (السنغال).

فيما منحت جائزة أفضل ممثلة لأسيا زارا لاكومدزيا عن دورها في فيلم "نزهة" لأونا كونجاك (البوسنة والهرسك). وعادت جائزة أفضل ممثل لدوكا كاراكاس عن دوره في فيلم "المهجع" لنهير تونا (تركيا).

لجنة تحكيم الدورة العشرين للمهرجان تشكلت من ثماني شخصيات تنتمي للقارات الخمس، برئاسة جيسيكا شاستين. وتتضمن الممثلة الفرنسية الإيرانية زر أمير، والممثلة الفرنسية كامي كوتان، والممثل والمخرج الأسترالي جويل إدجيرتون، والمخرجة البريطانية جوانا هوك، والمخرجة الأمريكية دي ريس، والمخرج السويدي من أصل مصري طارق صالح، والممثل السويدي ألكسندر سكارسجارد، والكاتبة الفرنسية المغربية ليلى سليماني.

وبذلك تكون الدورة العشرون للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش قد أوفت بكل وعودها، رغم الظروف الصعبة. حيث ركزت أكثر من أي وقت مضى على السينما كلغة كونية من أجل زيادة الوعي وتحقيق التقارب بين الشعوب.

عرفت هذه الدورة مشاركة أعداد كبيرة من الجمهور التي شاهدت عروض الأفلام وحضرت مختلف فقرات المهرجان. حيث تم اعتماد ما يقارب 21000 مشاركا حصلوا على بطاقاتهم الإلكترونية بشكل مجاني. وكما هو الحال في كل سنة، عرف المهرجان مشاركة ما يقارب 8000 طالب وطفل ومراهق من المنطقة، حضروا عروض الأفلام المبرمجة في قسم "سينما الجمهور الناشئ"، من بينهم 750 طفلا ينحدرون من منطقة الحوز.

وحظي بالتكريم في الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش شخصيتان مرموقتان من السينما العالمية والمغربية، هما الممثل الدانماركي مادس ميكلسن، والمخرج المغربي فوزي بنسعيدي.

كما استجابت العديد من الأسماء الشهيرة من مهنيين مغاربة ودوليين لدعوة مهرجان مراكش. من بينهم 10 شخصيات أتت من القارات الخمس لتشارك في برنامج «حوار مع...»، الذي شهد محادثات حميمة متحررة من كل القيود مع كل من الممثل والمخرج الأسترالي سيمون بيكر، والمخرج المغربي فوزي بنسعيدي، والمخرج الفرنسي برتران بونيلو، والممثل الأميركي ويليم دافو، والمخرج والمنتج الهندي أنوراغ كاشياب، والمخرجة اليابانية نعومي كاواسي، والممثل الدانماركي مادس ميكلسن، والممثل والمخرج الأميركي - الدانماركي فيجو مورتنسن، والممثلة الاسكتلندية تيلدا سوينتون، والمخرج وكاتب السيناريو الروسي أندري زفياجينتسيف.

في المجمل، تمكن جمهور المهرجان من اكتشاف 75 فيلما من 36 دولة موزعة على عدة أقسام: المسابقة الرسمية، العروض الاحتفالية، العروض الخاصة، القارة الحادية عشرة، بانوراما السينما المغربية، سينما الجمهور الناشئ، إضافة إلى الأفلام التي تم عرضها في إطار التكريمات.