أيتن عامر تروج لمسرحية "شحاتين أكاديمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة أيتن عامر لمسرحية "شحاتين أكاديمي"، المقرر عرضها يوم 7 حتى 11 ديسمبر الجاري على مسرح محمد العلي في الرياض.

ونشرت أيتن بوستر المسرحية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "هستناكم من يوم 7 ليوم 11 ديسمبر على مسرح محمد العلي".

ومن ناحية أخرى تشارك أتين عامر في فيلم "درويلة" من بطولة، عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، محمد علي رزق، حسني شتا، إبرام سمير، مسلم، نهال نور، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطي وقصة وسيناريو وحوار كل من محمد دياسطي وعبد الرحمن فتحي وإخراج معوض إسماعيل.