ميرنا وليد - بيروت - انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي فيديو يظهر الممثل العالمي الشهير جوني ديب وهو منسجم في الحديث مع الفنانة الأردنية يارا مصطفى وشابة معها، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي يحدث في السعودية.
وفي حين أن يارا كانت تضحك من قلبها على ما كان يقوله ديب، فإن عارضة الأزياء السعودية إيلين سليمان كانت غير مندمجة في الحديث وكانت تنظر إلى الموجودين فقط، وابتسمت ابتسامة مجاملة.
وانهالت التعليقات على الفيديو فمنهم من اعتبر أن إيلين حزينة لأمر ما، أو أنها رزينة ولا تريد الدخول في الأحاديث.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - جوني ديب منسجم مع يارا مصطفى .. لكن تصرف إيلين سليمان يثير الجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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