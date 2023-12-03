نقل أسما إبراهيم إلى المستشفى

ميرنا وليد - بيروت - دخلت الإعلامية المصرية أسما إبراهيم المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.

ونشرت أسما صورة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لذراعها أثناء تلقيها العلاج، معلقة "الحمدلله".

تجدر الإشارة أن أسما هي مقدمة برنامج "حبر سري" وتستكمل في الفترة المقبلة تصوير برنامجها في موسمه السابع الذي يعرض حاليا.

قدمت أسما العديد من البرامج أشهرها "العيد أحلى" على قناة صدى البلد، ولكنها سرعان ما انتقلت إلى القاهرة والناس لتبدأ برنامجها "حبر سري" في رمضان 2021 وأصبح بعدها يقدم بشكل أسبوعي عبر القناة ونجحت في تحقيق شعبية كبيرة.

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