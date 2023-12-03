هيفا وهبي بإطلالة تضج جمالاً وأناقة بأحدث إطلالة لها .. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - اعتمدت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي إطلالة البدلة البيضاء في أحدث ظهور لها حيث أنها ارتدت البدلة على طريقتها الأنثوية المليئة بالجمال والسحر.

ونشرت هيفا مجموعة من الصور التي تظهر فيها أنها نسقت مع البدلة Top من الدانتيل.

إطلالة هيفا الكلاسيكية حصلت على الكثير من التعليقات الإيجابية التي أحبوها، مع الإشارة أن هيفا وضعت ماكياجاً ناعماً وتركت شعرها منسدلاً بطريقة جميلة.

وبما يخص أعمال هيفا الفنية فتستعد لتصوير فيلمها الجديد "جوري" مع الممثلين محمود الليثي وكريم عفيفي، وسيعرض العمل في صيف 2024 تأليف أ. هيثم سعيد ومن إخراج أ. مرقص عادل.

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