خاص وبالفيديو - مايا دياب: " هذا موقفي اذا قررت ابنتي ارتداء الحجاب " وماذا عن القلوب السوداء ؟

ميرنا وليد - بيروت - تمتلك الفنانة مايا دياب قاعدة جماهيرية كبيرة فلا شك ان حضورها في اي مناسبة يشكل حالة جميلة ومميزة، كما ان دائما اطلالتها تحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي واعجاب الجمهور، نذكر من اغانيها: "عيش أحلى سنين، تقلان، قاطفين العنب، كده برضه، ديالي، بعدو".



موقع الخليج 365 التقى بالفنانة مايا دياب خلال حضورها اطلاق مجموعة المصممة أمل أزهري، وتحدثنا مع مايا دياب عن اطلالتها مؤخرا بفستان شبيه للقلب الأسود، وكيف تواجه القلوب السوداء، وعما اذا كان يحيط بها قلبا احمر، الى جانب الحديث عن اطلالتها بالحجاب في مسجد الشيخ زايد وموقفها اذا قررت ابنتها ارتداء الحجاب.