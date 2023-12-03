البروفات النهائية لحفل فايزة أحمد على مسرح الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - اجرت فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو د. محمد الموجي، البروفات النهائية استعدادًا للحفل الذي يقام في الثامنة مساء اليوم، الأحد، على مسرح الجمهورية بمناسبة ذكرى ميلاد فايزة أحمد، وذلك استمرارًا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والهادفة الى الاحتفاء برموز الموسيقى والغناء.

ومن المقرر ان يتضمن البرنامج فاصلاً لنخبة مختارة من أعمال المطربة الراحلة التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء، اما الفاصل الثانى يضم مجموعة من الروائع الغنائية الشهيرة.. أداء أنغام مصطفى، نهى حافظ، حنان عصام، رضوى سعيد، أحمد محسن، أحمد صبرى، محيى صلاح، مازن دراز.

معلومات عن فايزة أحمد

وتعد فايزة أحمد، أحد أهم أعلام الغناء العربى ولقبت بـ كروان الشرق، ولدت فى ديسمبر عام 1934 في صيدا بلبنان وقررت احتراف الغناء فى عمر 11 عاما، تقدمت للإذاعة اللبنانية ونجحت واعتمدت كمطربة وأدت بعض الأعمال ثم تقدمت للإذاعة المصرية.

والتقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي، فشكلا خطا غنائيا يميزها عن غيرها من خلال عدة أغاني أحدثت ضجة فنية، لحن لها أيضا كل من كمال الطويل، محمود الشريف ، محمد الموجى، محمد عبد الوهاب، محمد سلطان ورياض السنباطى.

ثم التقى بها بليغ حمدي وقدم لها عدة أغانى بعدها اتجهت للتمثيل السينمائى وشاركت في ستة أفلام منها أنا وبناتي ومنتهى الفرح، رحلت عن عالمنا في 24 سبتمبر عام 1983.