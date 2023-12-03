شاهد وعد تتعرض للاحتيال وتكشف عن المبلغ المسروق منها

كشفت الفنانة وعد عن تعرضها لحالة احتيال، حيث تمكنت جهة مجهولة من سحب بيانات حساباتها البنكية.

وأوضحت وعد في مقطع فيديو أنها فوجئت برسائل على هاتفها تُفيد بأخذ مبالغ مالية من حساباتها دون علمها.

وأعربت الفنانة عن استيائها من إجراءات البنك البطيئة في وقف الحسابات البنكية عند تعرضها للسرقة، مؤكدة أن المبلغ المسروق بلغ 42 ألف ريال.