شاهد ردة فعل نور الغندور بعد رؤيتها لفلتر إحدى المعجبات

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إعجاب رواد الإنترنت، حيث ظهرت الفنانة نور الغندور وهي تتفاعل مع إحدى المعجبات، وتكشف حقيقة جمالها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لنور الغندور، وهي تلتقط الصور والفيديو مع إحدى المعجبات.

وفي الفيديو، تغزلت المعجبة في نور الغندور، قائلة: “إيش هذا الجمال يا نور يا عمري”.

وردت عليها نور الغندور قائلة: “حبيبتي”. ثم أضافت: “الفلتر يخرع”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، وجاءت أغلب التعليقات أنها صادقة بأن الفلتر يخرع.

وقبل أيام، ظهرت نور الغندور بإطلالة جذابة خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي يقام في جدة.

وظهرت الغندور ترتدي فستانًا أسود طويلًا، وتركت شعرها منسدلاً على ظهرها، وبدت بظهر مكشوف وملامح جذابة.