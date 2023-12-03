شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عروض اليوم الثانى فى مهرجان أيام قرطاج المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اليوم، الأحد، عروض الدورة 24 لمهرجان أيام قرطاج المسرحية برئاسة الفنان الدكتور معز مرابط، وتبدأ الفعاليات على مسرح دار الثقافة ابن خلدون المغاربية ويعرض (خمسة على خمسة) للمخرج الأسعد حمدة، وعلي مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة يعرض "كتاب الأدغال" للمخرج روبرت ويلسون من فرنسا، كما يعرض على مسرح الريو "تراب الجنون" للمخرج حسن مختار من الجزائر، أما فى قصر مسرح بالحلفاوين فيعرض "بلا عنوان" للمخرج روميو كاستيلوتشي من إيطاليا.

ويعرض العرض التونسي "حلمت بيك امبارح" للبني مليكة وإبراهيم جمعة علي مسرح المبدعين الشبان، وفي دار الثقافة ابن رشيق يعرض مسرحية "الخنزير" للمخرج سيد ماجد السيهاني من السعودية، وفي قاعة المونديال يعرض "اذا هوي" لعلي شحرور من لبنان، وعلي مسرح الحمراء سيكون جمهور المهرجان علي موعد مع العرض اللبناني / السوري "الأشجار ترقص أحيانا" للمخرج أسامة جلال.

وفي قاعة الفن الرابع يشاهد جمهور وضيوف أيام قرطاج المسرحية عرض "آخر البحر" للمخرج الفاضل الجعايبي من تونس، أما مسرح التياترو فنشاهد عليه عرض "رهاب" للمخرج مؤيد الغزواني من تونس، وفي دار المسرحي بباردو يعرض "اليوم تسأل" للمخرج سامي جويني من تونس، واخر مسرحيات اليوم علي مسرح الريو وهو العرض الثاني لـ "تراب الجنون" لحسن مختار من الجزائر.

الدورة الرابعة والعشرين من أيام قرطاج المسرحية انطلقت يوم 2 ديسمبر وتستمر عروضها حتي 10ديسمبر، ويشارك بها، أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف قارات العالم، وتتوزع كما يلي علي: المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).

وجدير بالذكر أن محور برنامج "مسرح العالم" يشمل عدة عروض منها: بلا عنوان من ايطاليا، أفريكان بارتي منبلا أسبانيا، هذه سلام من فنزويلا، كلاش ديجيتال من سويسرا، مازالت في طنجة وانا ممنوع من السفر من النمسا، بلا دولة من البرازيل، المدينة العالمية من ايطاليا، دراكولا من النرويج، الدب من روسيا، وعروض أخري من مختلف أنحاء العالم.