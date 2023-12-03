شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للسينما يقيم "أسبوع السينما الفلسطينية" بسينما الهناجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الأحد، "أسبوع السينما الفلسطينية " والذي ينظمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وضمن الفعاليات التي تُقيمها الوزارة للتضامن مع القضية الفلسطينية، وذلك في تمام السادسة مساء بسينما الهناجر، بساحة دار الأوبرا المصرية.

تبدأ الفعاليات بعرض الفيلم الوثائقي الطويل "من تحت الركام" إخراج ANNE TSOULIS، وتعقبه ندوة يُديرها الناقد السينمائي، عصام زكريا، ويتحدث خلالها مدير التصوير، الدكتور محمد شفيق، والمخرج طارق يخلف.

يذكر أن البرنامج من إعداد وإشراف فني شاهندة محمد علي المشرف علي النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية، وتستمر فعالياته يوميًا حيث تختتم يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر



اسبوع سينما فلسطين