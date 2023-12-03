شكرا لقرائتكم خبر عن هالة سرحان من تونس توجه رسالة للشعب الفلسطيني.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية هالة سرحان خلال لقائها مع تليفزيون الخليج 365 أن تكريمها فى مهرجان أيام قرطاج المسرحية هو تكريم كبير لأنه مهرجان عريق، مضيفة أنها تعبر عن تقديرها للمهرجان ولتونس وللثقافة والفن التونسي، فتونس قلعة فن وثقافة، وقبلة لكل العاملين في مجال التنوير الإنساني من خلال الفن.

وأشارت هالة سرحان إلى: "المهرجان كرم من قبل عمالقة المسرح علي مدار دوراته، وأنا بالمناسبة علاقتي عريقة بالمسرح وهذا ما لا يعرفه الكثيرون، فقد قمت بالتدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأنا ابنة أكاديمية الفنون ومعهد النقد الفني.

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وأضافت: من هنا من تونس ندعو لشعب غزة ولكل فلسطيني يناضل بالنصر، وأنا وصديقتي الفنان الهام شاهين حرصنا علي ارتداء الشال الفلسطيني، ولم نقرر سويا ولكنها الصدفة، فكل منا عندما خرجت من غرفتها وجدنا أننا نرتدي الشال الفلسطيني رمز المقاومة مثل بعض، وهذا تعبير قليل جدا، ولكننا لن ننسي مطلقا غزة وأبطال غزة وشهداء غزة، واحياء غزة الصامدين أمام القصف الجهنمي، ونحن هنا نحاول التأكيد علي أننا داعمين لهم وبقوة وبأدواتنا كفنانين واعلاميين.

وأشارت هالة سرحان : لا يسعني هنا إلا أن أقول لكل شباب فلسطين وكل رجال ونساء فلسطين من تونس قصيدة الشاعر الكبير أبو القاسم الشابي : إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر .. ولابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر.