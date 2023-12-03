“أولاد رزق 3” في السعودية وهذا النجم العالمي ينضم إليهم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: يواصل المخرج طارق العريان تصوير مشاهد الجزء الثالث من فيلم “أولاد رزق”، داخل العاصمة السعودية الرياض بمشاركة نجوم مصريين وعالميين.

وكشف المستشار ترك آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة،ـ على حسابه الخاص بـ”فيسبوك”، عن الصورة الأولي لصناع العمل، حيث ظهر في الصورة المخرج طارق العريان والبطل العالمي تايسون فيوري والنجوم أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وأسرة تصوير العمل.

“أولاد رزق” يشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه بداية العام المقبل، وذلك بعد الإعلان عن تصويره وإخراجه وعرضه بمواصفات عالمية.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أقام حفل عشاء بمناسبة انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من “موسم الرياض”، وذلك للإعلان عن بدء التصوير وحضره نجوم العمل أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وبعض أبطال الجزء الثالث، في حين غاب الفنان أحمد الفيشاوي لظروف تصويره بعض الأعمال الأخرى في القاهرة.