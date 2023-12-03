آسر ياسين يكشف سبب قبوله فيلم “شماريخ”.. ما علاقة عادل إمام؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال تصريحات في المؤتمر الذي أقيم قبل عرض فيلم “شماريخ”، على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، كشف الفنان آسر ياسين سبب قبوله لفيلم شماريخ، والذي تشاركه بطولته الفنانة أمينة خليل، ومن إخراج عمرو سلامة.

وقال آسر: “من ساعة ما بدأت وأنا مركز في حتة اختلاف الأدوار وحاولت في الأول خالص إني مشتغلش مع نفس المخرج كتير، وأتعامل مع ناس مختلفة وأتعلم مدارس إخراج جديدة”.

وتابع: “مثلًا لما جسدت دور مدمن مع عمرو سلامة في فيلم زي النهاردة زمان، بعده اتعرض عليا دور مدمن تاني بس رفضته لفترة طويلة جداً، لحد ما عملته تاني في فيلم أسوار القمر، بس كان ظروفه مختلفة وتناول الشخصية كان بشكل مختلف، بس بالنسبالي كل دور عملته مختلف عن اللي قبله”.

وأضاف آسر: “بحاول أعمل الدراما والأكشن والكوميدي، ولو في نوع أنا لسه معلمتوش هبقى عايز أعمله عشان الموضوع ده بيبقى فيه اكتشاف، وبالنسبة لفيلم شماريخ، أول ما عمرو بعتلي آخر مسودة لقصة الفيلم، حبيت جدا القصة والعلاقة والشخصية والرحلة اللي هو بيخوضها هو والبطلة، وحسيت إن الفيلم فيه حاجة من الأفلام اللي إحنا اتربينا عليها، أفلام عادل إمام وأحمد زكي”.

يضم فيلم شماريخ عدداً من الفنانين، أبرزهم آسر ياسين، أمينة خليل، آدم الشرقاوي، الراحل مصطفى درويش، وآخرون، والعمل من إخراج عمرو سلامة.