دينا الشربيني تنشر صورتها مع ويل سميث في جدة.. وهكذا علّقت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة دينا الشربيني، على حسابها الخاص بـ”إنستغرام”، صوراً لها خلال لقائها النجم العالمي ويل سميث بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، المُقام حاليًا بجدة في المملكة العربية السعودية.

وعلقت دينا على الصور قائلة: “قضيت نهاية أسبوع جيدة في التعرف على هذا النجم الشهير ويل سميث، شكرًا مهرجان البحر الأحمر على الاستقبال المذهل والأجواء الرائعة”.

يُذكر أن دينا الشربيني تعاقدت أخيراً على المشاركة في بطولة عمل درامي جديد بعنوان “دومينو”، إلى جانب الفنان إياد نصار، في تعاون هو الرابع لهما معاً، حيث شاركا من قبل في مسلسلَي “موجة حارة” و”أفراح القبة”، وفيلم “جواب اعتقال”.

وبدأت دينا في تصوير المسلسل خلال الأيام الماضية، وهو مكوَّن من عشر حلقات، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.

وكان آخر أعمال دينا الشربيني حكاية” لو بعد حين” التي تشارك فيها الفنانة شيرين رضا، وهي ضمن حكايات مسلسل “حدث بالفعل” المستوحاة أحداثه من قصص حقيقية.

وتدور قصة حكاية “لو بعد حين” حول “يسرا” التي تجّسد شخصيتها دينا الشربيني، التي تنهار حياتها بعد اختفاء والديها، فتبدأ رحلة البحث عنهما إلى أن تنكشف الحقيقة.