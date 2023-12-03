“فنانون من أجل فلسطين” ينتفضون على “قمع وإسكات ووصم الأصوات”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وقّع أكثر من 1300 ممثل وفنان على رسالة مفتوحة موجّهة إلى قطاع الفنون والثقافة، اتهموا فيها المؤسسات الثقافية في الدول الغربية بـ “قمع وإسكات ووصم الأصوات ووجهات النظر الفلسطينية”.

وفي التفاصيل، نشرت منظمة “فنانون من أجل فلسطين” في المملكة المتحدة يوم الخميس 30 تشرين الثاني (نوفمبر) رسالة موجّهة إلى قطاع الفنون والثقافة تحثهم على “الإلتزام بالحق في حرّية التعبير والتمسّك بالتزامهم بمناهضة التمييز”.

وشرحت الرسالة: “يشمل ذلك استهداف وتهديد سبل عيش الفنانين والعاملين في مجال الفنون الذين يعبّرون عن تضامنهم مع الفلسطينيين، إضافة إلى إلغاء العروض والمحادثات والمعارض وحفلات إطلاق الكتب”.

وذكرت الرسالة سلسلة حوادث اعتبرها النجوم مثالاً يعكس إسكاتاً ممنهجاً للأصوات ووجهات النظر الفلسطينية من قِبل العديد من المؤسسات الثقافية في الدول الغربية، مستشهدين بما حصل مع النجمة ميليسا باريرا التي تمّ استبعادها عن فيلم Scream VII بسبب دعمها المستمر لفلسطين.

ودعت “قطاع الفنون والثقافة” إلى “المطالبة علنًا بوقف دائم لإطلاق النار وتعزيز وتضخيم أصوات الفنانين والكتاب والمفكّرين الفلسطينيين والدفاع عن الفنانين والعمال الذين يعبرون عن دعمهم للحقوق الفلسطينية ورفض التعاون مع مؤسسات أو هيئات متواطئة مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

ومن بين الموقّعين على الرسالة الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار اوليفيا كولمن ونيكولا كوغلان وهارييت والتر وإيمي لو وود، وإيما سيليغمان وسوزان ووكوما.