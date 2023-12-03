ابنة بيونسي حديث السوشيل ميديا.. سرقت الأنظار من والدتها على السجادة الحمراء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أظهرت بلو آيفي دعمها لوالدتها بيونسي ليل الخميس خلال حضورهما العرض الأول لفيلم الحفلة الموسيقية Renaissance World Tour على السجادة الحمراء في لندن.

واختارت بلو، 11 عاما، ارتداء فستان أسود من تصميم “فيرساتشي”، والذي امتد إلى تفاصيل مكشوفة عن الكتفين مزينة بسلسلة ذهبية.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن الفستان قماشًا مكشكشًا على الجانب وفتحة في الساق. وفي الوقت نفسه، تضمن مظهر الأيقونة بيونسي على السجادة الحمراء فستانًا أسودًا مبهرًا من تصميم Thom Browne مع ذيل طويل بشكل كبير، وخط عنق على شكل حرف V، وفتحة ساق ملفتة للنظر في المنتصف.

وكان الشق مرتفعًا جدًا لدرجة أنه كشف عن تصميم ذهبي مطرز على الملابس الداخلية السوداء المتطابقة للقطعة.

وأكملت إطلالتها مع حذاء أسود بأربطة وأقراط متدلية لامعة.

وسُلّطت الأضواء على بلو خلال جولة بيونسي “Renaissance”، وغالبًا ما كانت تنضم إلى والدتها والراقصين الاحتياطيين لأداء الرقصات أمام الجماهير.