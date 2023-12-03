أحمد داوود يبدأ تصوير فيلمه الجديد.. وهذا ما قاله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان أحمد داود عن بدء تصوير أحدث أفلامه السينمائية “الهوى سلطان”، ويُشاركه في بطولة الفيلم الفنانة منة شلبي، ونشر الفنان أحمد داود صورة عبر حسابه الرسمي بـ”إنستغرام” من خلال خاصية الـ”ستوري” لبدء تصوير الفيلم وعلق عليها: “بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

ويأتي فيلم “الهوى سلطان” من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، ويجسد خلال أحداث الفيلم الفنان أحمد داود شخصية مهندس ويعيش قصة حب مع الفنان منة شلبي.

يُذكر أن الفنان أحمد داود يُعرض له حالياً المسلسل التلفزيوني “زينهم”، ومنتصف الشهر الماضي كان قد نشر الفنان أحمد داود الإعلان الرسمي الأول لمسلسله الجديد، ويتضمن المسلسل للمرة الأولى في تاريخ الدراما المصرية شهادات حقيقية دوّنها طبيب شرعي عن ألغاز وأسرار جرائم القتل، كما يسرد المسلسل أيضاً أغرب ما تعرض له من مواقف مع جثث القتلى داخل المشرحة الرسمية للنيابة المصرية والمعروفة باسم “مشرحة زينهم”.

وجاءت أحداث مسلسل “زينهم” مقتبسة عن كتاب “أصدقائي الموتى شكراً” للطبيب الشرعي الدكتور محمد جاب الله، والذي تضمن شهادات وثقها الطبيب المصري، من واقع عمله داخل مشرحة زينهم، وقال في مقدمة الكتاب: لا ينبغي أنْ تكون طبيباً شرعياً لأنّك ستكون صديقاً وفياً ومخلصاً للموتى فقط.. بل سيصلُ بك الأمرُ أن تتقمّص شخصياتهم، وتتخيّل كيفَ كانت لحظاتُهم الأخيرة، وسوف تضع نفسك مكانهم.

ويأتي مسلسل “زينهم” من سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيى إسماعيل، ومن بطولة أحمد داود، كريم قاسم، يارا جبران، سلمى أبو ضيف والعديد من الفنانين.

يُذكر أن الفنان أحمد داود قد بدأ منذ فترة تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الثالث لفيلم “أولاد رزق”.