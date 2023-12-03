أشرف زكي عن عودة حلا شيحا للتمثيل: “ليس لدينا علم”

بيروت - سلوى ياسين - نقلنا لكم – بتجــرد: تصدّر اسم الممثلة المصرية حلا شيحة “الترند” خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء تفيد بعودتها للساحة الفنية مجدداً من خلال مسلسل بعنوان “حق عرب”، بطولة أحمد العوضي، والذي من المُقرّر أن يخوض به المنافسة في الموسم الرمضاني المقبل.

لاقت هذه المعلومات انتشاراً واسعاً عبر “السوشيال ميديا” ووسائل إعلام محلية، على الرغم من أنّها لم تعلنها بشكل رسمي ولم تنفِها، حيث اعتادت في الفترة الأخيرة أن تتفاعل مع جمهورها عبر “إنستغرام” وتتناقش معهم في أمور عودتها للساحة الفنية.

من جانب نقابة المهن التمثيلية، كشف النقيب الدكتور أشرف زكي، في تصريحات لصحيفة النهار عن أنّ لا علم لديه بما تردّد حول تعاقد حلا، على بطولة هذا المسلسل، موضحاً أنّها لا تزال عضواً غير عامل في النقابة منذ العام قبل الماضي 2021.

حلا كشفت بالفعل عن رغبتها في العودة للساحة الفنية بعد غياب عامين، وتحديداً فترة زواجها من الداعية الديني معز مسعود، فكان آخر أعمالها فيلم “مش أنا” الذي تعاونت فيه مع مواطنها تامر حسني، لتُعلن قبل عرضه في السينما عودتها لارتداء الحجاب ثم زواجها من مسعود.

وفي نهاية العام الماضي 2022، ضجّت “السوشيال ميديا”، بأنباء انفصالها عن معز، وعلى الرغم من عدم إعلانها عن ذلك بشكل رسمي، فإنّها عززت من انتشار تلك الأنباء بخلعها الحجاب وحذف الصور التي جمعت بينهما عبر “إنستغرام”، ولم تكتف بذلك، بل عادت للتلميح إلى رغبتها في العودة للتمثيل، وذلك من خلال منشورات عديدة، من بينها سؤالها متابعيها حول رأيهم في إعادة شخصية نوسة التي قدّمتها ضمن أحداث فيلم “اللمبي”، الذي يُعدّ أحد أبرز أعمالها السينمائية.

أشرف زكي تحدّث في برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي، عن موقفه من رغبة حلا في العودة للتمثيل، رغم الأزمة التي افتعلتها مع تامر حسني، بسبب رغبتها في حذف المشاهد الرومانسية التي جمعتهما في الفيلم، فأكّد أنّ القرار ليس في يده وحده، لكن في يد الأسرة الفنية، مشيراً إلى أنّه يعتبر حلا من أبناء الوسط الفني، وعلى الجميع الوقوف بجانبها.

شيحة أعربت عن سعادتها بهذه التصريحات، وأشادت بحرص نقيب الممثلين على دعم ومساندة فناني مصر، نافية أنّها حرّمت العمل بالفن مسبقاً، لكنها عاشت فترة صعبة في حياتها، وطالبت الجمهور بعدم جلدها، كما توجّهت أيضا بالاعتذار إلى زملائها عن تصريحاتها في حق الفن والفنانين.