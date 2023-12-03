بالفيديو- نجل زينة وأحمد عز يتعرّض لحادث وينقل الى المستشفى

تعرّض نجل الممثلة المصرية زينة إلى كسر في يده اليمنى بحسب ما كشفت عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام.

ونشرت زينة فيديو لابنها خلال تواجده في أحد المستشفيات، عبر خاصية الستوري وعلّقت “الحمدلله ألف حمد”. http://www.instagram.com/p/C0Yy3sGIULM/?img_index=1

ولكن زينة لم تكشف أي من توأمها تعرّض لحادث ان كان عز الدين أو زين الدين ولم تكشف كيفية وقوع الحادث.

على صعيد آخر، عادت أزمة الفنان أحمد عز والفنانة زينة الى الواجهة من جديد الاسبوع الفائت، حيث لا زالت قضيتهما محط أنظار الجمهور الذي يتابع فصولها منذ تسع سنوات وحتى اليوم.

وآخر ما وصلت اليه الأزمة، القرار الذي أصدرته محكمة مصرية وألزمت بموجبه الفنان أحمد عز بدفع نحو مليون جنيه مصري، كمصاريف دراسية لتوأم الفنانة زينة، عز الدين وزين الدين، عن سنة ٢٠٢٢- ٢٠٢٣.

وقد صدر الحكم بعدما تقدّمت زينة بدعوى عبر محاميها معتز الدكر بخصوص أجر “عز” في عدد من الافلام : فيلم (العارف) الذي حقق أرباحًا وصلت إلى ٤ ملايين و٨٥٠ ألف جنيه، فيلم (كيرة والجن)، الذي حصد ٤ ملايين و٢٠٠ ألف جنيه، وفيلم (الجريمة)، الذي بلغ ٤ ملايين جنيه، بالإضافة إلى اقتنائه سيارة بنتلي يتجاوز سعرها الـ ١٠ ملايين جنيه، مع ما كسبه من مداخيل في حملات دعائية قام بتنفيذها خلال شهر رمضان الفائت.

على صعيد الأعمال، تعاقدت زينة، رسميًا على بطولة مسلسل “العتاولة” المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٤.

يضم المسلسل باقة من الممثلين أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، هدى الأتربي، حنان يوسف، وغيرهم من الممثلين، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى. تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شقيقين بينهما عداوة، وتتطور الأحداث تباعًا مع الحلقات ومن المقرر انطلاق التصوير قريبًا جدًا.

وكانت زينة قد إنتهت مؤخرًا من تصوير فيلم “الإسكندراني” بطولة عدد من الممثلين أحمد العوضي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، انتصار، حسين فهمي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف وعن قصة للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.