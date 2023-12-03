ميرنا وليد - بيروت - علّق الفنان السعودي عايض يوسف على الضجة التي حدثت بسبب أغنيته "ردي"، اذ اشار البعض الى انه يقصد زوجته الممثلة هبة الحسين.

وقال عايض في مقطع فيديو: "جميع الاغاني اللي بتنزل ما اقصد فيها احد وانا عمري ما راح ادخل حياتي الشخصية في الشغل هذا اكل عيشي".

وكانت وجّهت نجمة مواقع التواصل نيلوه رسالة لـ عايض يوسف دعت فيها الى ان لا يتم اتخاذ قرار الطلاق بينه وبين الممثلة هبة الحسين بطريقة سريعة لتجنّب الندم لاحقا، اذ قالت: "خلي هبه تعيش حياتها ببيت أهلها شهرين أو ست شهور وهي بتلين، بس لا تطلقها بسرعة وتندمون!".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد انفصالهما..عايض يوسف يحدث ضجة فهل قصد زوجته هبة الحسين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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