أحلام تضع حدّا لهذا الموضوع وتعلّق: "خارج عن إرادتي"

ميرنا وليد - بيروت - ردّت الفنانة الإماراتية أحلام على متابع يشكو من تأخر طرحها لعمل غنائي جديد، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "الفانز اللي يحبني يحط لي مليون عذر كرهت الاغنيه وغير مشاااااغلي الثانيه ، خلاااااص والله آخر مره اعلن عن اي شي صار في مشكله في المونتاج خارج عن إرادتي وقتها بتنزل وفعلاً قلت بكره يوم ١ ديسمبر بس ٢ ديسمبر عيدنا الوطني عيد الاتحاد معقوله بنزله اغنيه خلاااااااص قلت كلمه افترااااضيه بكره تنزل انتهينا".

ونال منشورها اعجاب العديد من المتابعين.

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