كندة علوش ترفع الصوت وترفض التوقف عن هذا الأمر

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الممثلة السورية كندة علوش على عودة الأحداث المأسازية في غ. ز.ة ، قائلة: "عندما اتعب ينصحني من حولي بأن أتوقف عن المتابعة والمشاهدة أتوقف عن النشر، طيب إذا توقفت هل سيتوقف قتل الأطفال هل سيتوقف ألم الأطفال هل سيتوقف تهجير الأهالي والتنكيل بهم، القصف عاد بعد الهدنة أكثر وحشية والقتل أكثر عشوائية وفجاجة، إن كنت أنا في مكاني الآمن أجد صعوبة في التنفس فكيف الحال بالنسبة لأهلنا في غ. ز.ة، الطف بهم يارب".

وقد نال منشورها تأييد عدد كبير من المتابعين.

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