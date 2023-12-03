حفيد محمود ياسمين .. إلى عالم الأزياء رسمياً

ميرنا وليد - بيروت - خطوة جديدة في مسيرة الممثل محمود ياسين جونيور حفيد الممثل المصري الراحل القدير محمود ياسين حيث أنه أطلق خط أزياء يحمل اسمه "محمود ياسين".

ويقول محمود ياسمين عن الأمر: "نقدم لكم علامة ملابس "محمود ياسين" لحظة جديدة من الأناقة … تنبيه لعشاق الموضة والمبتكرين! يسرنا أن نعلن عن إطلاق علامة ملابس رائعة تجسد الأناقة المطلقة والجودة العالية ولمسة شخصية مميزة. نقدم لكم "محمود ياسين" للملابس، حيث تلتقي الأناقة بالأناقة المعاصرة لتعيد تعريف خزانة ملابسك".

وتابع: "‎في "محمود ياسين" للملابس، نعتقد أن الملابس هي أكثر من مجرد نسيج وخياطة، إنها انعكاس لشخصيتك الفريدة وبيان لتعبيرك الشخصي. نحن ملتزمون بتقديم مجموعة رائعة من الملابس التي تحتفل بالتفرد وتمنحك الثقة في التعبير عن أسلوبك الشخصي."

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