مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023| عرض النسخة المرممة من فيلم "انتصار الشباب" الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يُعرض الفيلم المصري “انتصار الشباب”، الليلة، في نسخته المرممة، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة، التي تضم عددا كبيرا من العروض حول العالم.

تفاصيل عرض فيلم انتصار الشباب في مهرجان البحر الأحمر وأوجه الترميم

فيلم انتصار الشباب تم عرضه للمرة الأولى عام 1941، ويعتبر واحدا من أهم الأفلام الغنائية في تاريخ السينما المصرية، والوحيد الذي شهد الثنائية الاستثنائية بين الفنان الكبير فريد الأطرش وششقيقته أسمهان.

موعد ومكان عرض فيلم انتصار الشباب

ومن المقرر عرض الفيلم الليلة في سينما حي جميل، الساعة 7 والنصف مساءً، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بمهرجان البحر الأحمر

حقّق الفيلم نجاحًا فوريًّا عند عرضه للمرّةِ الأولى، ويرجع ذلك إلى الإثارة المتوقّعة من رؤية الأخوين النّجمين الغنائيّين: فريد الأطرش وأسمهان في الفيلم ذاته، ويعتبر هذا الفيلم الآن أحد أهمّ الأفلام الموسيقيّة في تاريخ السّينما العربيّة. يلعب "الأطرش"، الّذي ألف الموسيقى التّصويريّة الرّائعة للفيلم، دور الموسيقيّ الشّابّ "وحيد"، وتلعب شقيقته في الحياة الواقعيّة "أسمهان" دور شقيقة "وحيد"، المغنّية الآسرة "نادية"، يغادران معًا منزلهما في المشرق العربيّ لتحقيق حلمهما بالنّجاح المسرحيّ، ويجدان عملًا في كازينو مصريّ وفي الأفلام، ويصدران أسطوانة، وبالطّبع يقعان في حبّ معجبين . فيلم كلاسيكي، تمّ ترميمه مؤخّرًا بمساهمة ودعم من قبل مؤسّسة مهرجان البحر الأحمر السّينمائيّ.

لم تكن تلك التجربة الأولى في ترميم عدد من الافلام الكلاسيكية المصرية، حيث سبق للمهرجان وقام بترميم فيلمي "خلي بالك من زوزو" و"غرام في الكرنك" في دوراته السابقة.

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن قائمة أفلام الدورة الثالثة، والتي تضم 64 فيلمًا متنوعًا، انقسمت إلى 36 فيلمًا بين الطويل والقصير من السعودية، 11 فيلمًا في قسم “روائع عربية”، 17 فيلمًا عربيًا بين الروائي والوثائقي والتحريك من آسيا وإفريقيا.

حديث الرئيس التنفيذي للمهرجان:

تحدَّثَ الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي محمد التركي في بيانٍ صحفيٍ سابق "شعار الدورة المرتقبة، يأتي من وحي الاختيارات الرائعة للأفلام التي أُنْتِجَت في المنطقة، والمميزة بجمعها لأبرز خبراء وصانعي الأفلام الجدد الذين يشكّلون مثالًا حيًَّا على غنى المواهب التي تُقَدَّم في هذا الجزء من العالم، ونرى في عرضها بكامل تنوعها أهمية بالغة، الوقت قد حان لاعتبار الأفلام وسيلة للترابط والحوار، ولإتاحة منصة لأصوات الناس في المنطقة وخارجها لعرض تجاربهم، التي ستسهم في تعزيز التفاهم والتعاطف الإنساني".

كما قال مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي أنطوان خليفة: “إن صناعة السينما في المنطقة شهدت تطورًا كبيرًا، لا سيما في السعودية، إذ تعكس بشكلٍ متزايد واقع الحياة اليومية”، مؤكدًا أنَّ “صُناع الأفلام يتناولون قصصًا عن الأسرة وحب الوطن وإعادة استكشاف القيم، بينما يدافعون في الوقت نفسه عن السعي وراء الحرية والتعبير والهوية”.