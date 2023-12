شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بريتنى سبيرز مع ووالدتها بمناسبة عيد ميلادها الـ 42 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضلت بريتنى سبيرز الاحتفال بعيد ميلادها الـ42 على طريقتها الخاصة وذلك من خلال مفاجئة متابعيها على السوشيال ميديا بصورة تجمعها مع والدتها، وهى الصورة التي اعتبرها محبيها بمثابة لم الشمل من جديد وذلك بعد عدم اجتماعهما بأي من المناسبات مؤخرًا.



بريتنى سبيرز ووالدتها

من ناحية أخرى تعرض الممثل العالمى براد بيت لانتقادات بسبب خططه لتحويل مذكرات المغنية العالمية بريتني سبيرز الجديدة إلى فيلم وثائقى، ذلك بعد أن أصدرت سبيرز كتابها "The Woman In Me" الشهر الماضي، والذي ناقشت فيه بصراحة حياتها المهنية وعلاقاتها وصاياها على مدى 13 عامًا وتجاربها الشخصية.

كما احتوى الكتاب على عدد من الاكتشافات الجديرة بالملاحظة حول حياتها الشخصية، بما في ذلك أنها أجرت عملية إجهاض أثناء مواعدتها جاستن تيمبرليك، وباع الكتاب أكثر من مليون نسخة في أسبوعه الأول.

ووفقًا لتقارير PageSix، فإن بيت هو من بين المشاهير البارزين الذين يسعون للحصول على فرصة لتحويل قصة سبيرز إلى فيلم، وبحسب ما ورد كانت ريس ويذرسبون مهتمة أيضًا، وفقًا للمصادر، ونفت الممثلة مارجوت روبي منذ ذلك الحين اهتمامها بالعمل.

ومع ذلك، فإن محاولة بيت الواضحة لتكييف الكتاب مع شركته Plan B Entertainment، تعرضت لانتقادات عبر الإنترنت، حيث أشار البعض إلى أنها ستكون نفاقًا.