شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة علياء صبحى تتلقى عزاء والدتها بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى المطربة علياء صبحى عزاء والدتها الراحلة بعد غدٍ الثلاثاء بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد قاعة الوهاب، وذلك بعدما رحلت والدة علياء عن عالمنا أمس السبت بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جنازتها بعد صلاة المغرب أمس بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وأعلنت علياء صبحى وفاة والدتها أمس من خلال منشور على حسابها بموقع "إنستجرام" حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون" يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلى في عبادي وادخلي جنتي.. انتقلت إلى رحمة الله أمي الحبية بعد صراع مع المرض، برجاء الدعاء لها، ربنا يرحمها ويغفرلها ويدخلها الفردوس الأعلى ويصبرنا على فراقها".

يذكر أن علياء صبحى اكتشفها النجم تامر حسنى وقدمها لتغنى معه في ديو أغنية "اطمن" التي حقق نجاحا كبيرا، وكانت الأغنية هى ضمن أغانى ألبوم "اخترت صح" الذى تم اصداره عام 2010، وبعدها طرحت عاليا أكثر من أغنية منها، أغنية "روق علينا" على طريقة الفيديو كليب من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وإخراج بسمة بوسيل

طرحت علياء صبحى أيضاً أغنية بعنوان "أنا حظك"، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وآخر أعمالها الغنائية "بطلنا" من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع وسام عبد المنعم.