شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال دوا ليبا عن رومان جافراس بعد قصة حب دامت 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير جديدة بانفصال المغنية العالمية دوا ليبا عن حبيبها المخرج الفرنسى رومان جافراس، بعد قصة حب دامت ثمانية أشهر، وكانت قد شوهدت ليبا لأول مرة مع المخرج الفرنسي في مارس الماضى عندما تم تصويرهما وهما عائدين إلى المنزل معًا من عرض أسبوع أزياء سان لوران في باريس.

ومع ذلك، فقد ظهروا لأول مرة رسميًا على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بعد شهرين في مايو الماضى، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " greekcitytimes"، الذى أكد انفصال الثنائى، على وجه الخصوص، قررت المغنية أنها ترغب في التركيز فقط على موسيقاها في اللحظة التي تسبق إصدار ألبومها الثالث.



دوا ليبا ورومان جافراس

وبعد طرح أغنيتها المنفردة الأخيرة "Houdini" الشهر الماضي، انفصلت النجمة البالغة من العمر 28 عامًا عن الفرنسي البالغ من العمر 42 عامًا.

وقال مصدر لصحيفة ديلي ميل: "لقد انفصل الثنائى دوا ورومان بعد صيف من الحب، بسبب حياتها المهنية، واعتبر رومان أن دوا مدمنة للعمل لكنها لا تخطط للتباطؤ في أي شيء أو أي شخص".

وكان قد ظهر الثنائي آخر مرة معًا الشهر الماضي، حيث انضم إليهما شقيق المغنية، وقضى الثنائي إجازة في اليونان في الصيف، وسافرا إلى سيفنوس والبيلوبونيز، من بين أمور أخرى، كما زارا أيضًا مسقط رأس المغنية، كوسوفو.

كما ظهرت دوا ليبا في أخر ظهور علني مع شريكها رومان جافراس في لندن يوم الخميس 9 نوفمبر الماضى، وشوهد الثنائي وهما يغادران مطعمًا مع شقيق المغنية الأصغر جين البالغ من العمر 17 عامًا.

كان نجم البوب ​​البالغ من العمر 28 عامًا وابن المخرج كوستاس جافراس البالغ من العمر 42 عامًا معا منذ بضعة أشهر.