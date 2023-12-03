شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان: فلسطين لا تطلب المال وإنما تطالب بحريتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص النجمة شريهان، على نشر تغريدات عما يحدث مع الشعب الفلسطينى يوميًا من قصف من الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابها على تويتر.

وكتبت شريهان، اليوم قائلة: "الصمود والعزة والكرامة أنتم.. حماك الله ونصركم للحق وبالحق لأنكم أصحاب حق، لذا، يجب أن تعلموا أن فلسطين لا تطلب المال فلسطين تطالب بحريتها، ووقوفكم الحقيقي إلى جانب شعب فلسطين ونضالكم من أجل كرامته".



شريهان

وكانت شريهان أشادت بالملكة رانيا العبدالله، قرينة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بعد انتقادها الازدواجية الصارخة في تفاعل العالم الغربي مع الكارثة الإنسانية في غزة، خلال مقابلتها مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية.

ونشرت شريهان اللقاء عبر حسابها على "تويتر"، معلقة عليه: "كل الاحترام والحب والتقدير إلى جلالة الملكة رانيا، الإنسانة، المواطنة والملكة "ملكة في الإنسانية، تكلمت بلسان أجيال عظيمة حاليه كثيرة وكبيرة بجميع الجنسيات مقهورة، متألمة، مصدومة وترفض الظلم، تكلمت بلسان شعوب عربية وغير عربية تتمنى الحق والعدل والسلام وعدم الازدواجية في المعايير والمطالبة بتطبيق القوانين على الجميع، حفظكِ الله ورعاكِ لـ دينك و أسرتك الكريمة وشعبك ووطنك الأردن".