ياسمين صبري بفستان الزفاف وهذا ما كشفته-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شوّقت الممثلة المصرية ياسمين صبري الجمهور الى فيلمها الجديد "أبو نسب"، اذ انها نشرت صورة الإعلان الدعائي له كاشفة عن موعد طرحه.

وظهرت ياسمين صبري في الإعلان بفستان الزفاف، وعلّقت بالقول: "فيلم أبو نسب يوم 21 ديسمبر في جميع دور العرض في مصر و 28 ديسمبر في جميع دول العالم".

على صعيد آخر كانت قد أطلت ياسمين صبري في حفل Women In Cinema ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في المملكة العربية السعودية بفستان أنيق لفت الأنظار.

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