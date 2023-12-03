ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة السعودية وعد عن انها تعرضت للسرقة بمبلغ تخطى الـ 42 ألف ريال سعودي.

اذ انها نشرت مقطع فيديو على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، تحدثت فيه عن تفاصيل ما حدث معها، وقد تلقّت الكثير من التعليقات من قبل المتابعين.

على صعيد آخر انتشر مقطع فيديو لـ وعد وهي في غاية السعادة، اذ ظهرت تحتفل وترقص بشكل طريف بسبب فوز نادي الهلال السعودي.

وجائت ردّة فعل وعد عفوية وللتعبير عن شدّة فرحها، وقد نال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين تداولونه ايضا وعبّروا عن سعادتهم بفوز نادي الهلال السعودي.

كانت هذه تفاصيل خبر وعد تتعرض للسرقة وتكشف تفاصيل ما حدث معها-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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