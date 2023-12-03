حليمة بولند تزوجت مجددا؟ ومن هو العريس؟-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جدلا كبيرا بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، اذ نشرت صورة لها بفستان الزفاف وعلّقت بالقول: "يا بخت من صرت حلاله".

هذا التعليق كان كفيلا ان يُحدث ضجة، اذ اعتبر البعض انها قد تزوجت متسائلين عن هوية العريس.

على صعيد آخر كانت قد نشرت حليمة بولند صورة لها على صفحتها الخاصة مع النجم التركي بوراك أوزجيفيت، ولكن اللافت هو فرق الطول بينهما والذي أشارت اليه حليمة بشكل طريف، اذ علّقت بالقول: "اوبا اشطوله، فرق الطول بيني وبينه بيجي".

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