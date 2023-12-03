ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية عن انفصال النجمة العالمية دوا ليبا عن حبيبها رومان غافراس، وذلك بعد 8 أشهر من ارتباطهما، لكن لم يعرف بعد السبب الذي أدى الى ذلك.
على صعيد آخر كانت قد أصدرت دوا ليبا أغنية وفيديو كليب جديد بعنوان "Houdini"، وهو من إخراج كل من مانو كوسو مع المصور السينمائي أندريه تشيميتوف، وتظهر دوا ليبا في الكليب بعد التدريب في قاعة الرقص، حيث تقوم بمراجعة تصميم الرقصات الخاصة بها، وتبرز بالتصوير مؤثرات بصرية مميزة من خلال إنعكاس المرايا.
كانت هذه تفاصيل خبر دوا ليبا تنفصل عن حبيبها وتثيرالجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.