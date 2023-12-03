دوا ليبا تنفصل عن حبيبها وتثيرالجدل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية عن انفصال النجمة العالمية دوا ليبا عن حبيبها رومان غافراس، وذلك بعد 8 أشهر من ارتباطهما، لكن لم يعرف بعد السبب الذي أدى الى ذلك.



على صعيد آخر كانت قد أصدرت دوا ليبا أغنية وفيديو كليب جديد بعنوان "Houdini"، وهو من إخراج كل من مانو كوسو مع المصور السينمائي أندريه تشيميتوف، وتظهر دوا ليبا في الكليب بعد التدريب في قاعة الرقص، حيث تقوم بمراجعة تصميم الرقصات الخاصة بها، وتبرز بالتصوير مؤثرات بصرية مميزة من خلال إنعكاس المرايا.