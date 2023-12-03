التقت الإعلامية الكويتية حليمة بولند بسيدة أعمال سعودية في أحد مطاعم جدة، حيث أعربت بولند عن سعادتها بتواجدها في المدينة، وترحيب أهلها بها.
وفي مقطع فيديو، قالت بولند: “أهل جدة يسمونني مارشميلو الكويت”، فتضحك السيدة وتضمها معبرة عن حبها لبولند.
وأضافت بولند: “سعيدة اليوم بتواجدي بجدة، وبرفقة سيدة الأعمال الجميلة هذه، وهذا العشاء”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: حليمة بولند تكشف عن اللقب الذي يطلقه عليها أهل جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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