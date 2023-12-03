براء عالم لـ"الخليج 365": "حوجن" مغامرة كبيرة وقدمت دور جني بمشاعر وأفكار بشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

أعرب الفنان براء عالم عن سعادته بردود الفعل التي جاءته على فيلمه "حوجن" الذي عُرض في افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وقال براء في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ردود الفعل معظمها إيجابية، الناس أحبت الصورة والعالم الضخم الخاص بالفيلم، صحيح هو موجه لشباك التذاكر وليس بالضرورة لجمهور المهرجانات، لكن الحمد لله الحضور استقبلوه بصورة جيدة".

وتابع "لما سمعنا احنا كممثلين الأخبار عن تحويل رواية حوجن لفيلم، قلت أنا مش عايز اكون فيه، لأنه مغامرة كبيرة، الرواية أكثر مبيعا والفبلم هيدوى عن عالم فيه جن وعفاريت وأنا بشوف أفلام أجنبية كتير عن هذا العالم، ومش عارف احنا في العالم العربي عندنا القدرة نعمل ده ولا هيطلع ساخر ومثير للشفقة".

واضاف براء أن وجهة نظره تغيرت بعد جلوسه مع المخرج ياسر الياسري، موضحا "شفت انه بيشوف أفلام أجنبية كتير، ومش هيرضى بأنصاف الحلول، قلت هحط ايدي معاه وفعلا الحمد لله وثقت فيه، ولما قرأت الرواية فهمت أن حوجن كشخصية صحيح جني بس بمشاعر وأفكار بشرية بيحب وعنده فضول يعرف مين أبوه، أي بشري هيشوفه هيرتبط بيه وشكله شبهنا".

فيلم "حوجن" عُرض في افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي يوم الخميس ٣٠ ديسمبر، بحضور صناعه وأبطاله، وعدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.