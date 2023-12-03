إيمان العاصي: "الإنسانية في قلوبكم تعفنت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعادت الفنانة إيمان العاصي نشر استغاثة الصحفي معتز عزايزة، بعد أن تحدث عن الأوضاع الأليمة التي يمر بها قطاع غزة.

ونشرت العاصي صورة معتز عزايزة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أكتر من ٥٠ يوم والعالم كله قادة وشعوب يشاهدون المذابح والإبادة في حق شعب كامل، شعب يعيش جميع أنواع العذاب خوف وتجويع وتفجير وتشريد ونزوح كل أنواع العذاب الأسرى منهم والحر المطارد في شوارع فلسطين".

وتابعت: "نشاهد إبادة ورشق بالصواريخ ٢٤ ساعة يوميا بلا توقف، عصابات في زي عسكري تهدد أمن العالم

إلى متى".

وأضافت: "حبستونا سنتين ووقفتوا العالم كله علشان ڤيرس كورونا وعندما يباد شعب (ماينفعش نعطل مصالحنا علشان إبادة فلسطين) مشاهد صادمة قاتلة والإنسانية في قلوبكم تعفنت.. صدمة إنسانية رهيبة من جميع المجالات".