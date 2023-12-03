كندة علوش: "القصف عاد بعد الهدنة أكثر وحشية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

عبرت الفنانة كندة علوش، عن غضبها لما يحدث في فلسطين بعد انتهاء مدة الهدنة، ولما تشنه قوات الإحتلال الصهيوني من جرائم حرب.

وكتبت كندة، على حسابها الخاص بموقع "X": "عندما أتعب ينصحني من حولي بأن أتوقف عن المتابعة والمشاهدة، وأتوقف عن النشر طيب إذا توقفت هل سيتوقف قتل الأطفال، هل سيتوقف ألم الأطفال، هل سيتوقف تهجير الأهالي، والتنكيل بهم".

وأضافت: "القصف عاد بعد الهدنة أكثر وحشية والقتل أكثر عشوائية وفجاجة، إن كنت أنا في مكاني الآمن أجد صعوبة في التنفس فكيف الحال بالنسبة لأهلنا في غزة، الطف بهم يارب".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة كندة علوش، فيلم "نزوح"، بطولة سامر المصري، نزار العاني، هالة زين، تأليف وإخراج سؤدد كعدان.