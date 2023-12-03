ياسمين صبري تكشف عن البوستر الرسمي لـ فيلمها "أبو نسب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة ياسمين صبري البوستر الرسمي لفيلمها الجديد "أبو نسب"، ومن المقرر بدء عرضه بدور العرض يوم 21 ديسمبر الجاري.

ونشرت ياسمين البوستر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت ياسمين في البوستر ترتدي فستان زفاف وبجانبها محمد إمام وماجد الكدواني يحمل مسدساً يوجهه نحو محمد إمام.

فيلم "أبو نسب" يدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر، ويشارك محمد إمام البطولة كلاً من ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.