تعرف على موعد ومكان عزاء والدة الفنانة علياء صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تستقبل الفنانة علياء صبحي عزاء والدتها يوم الثلاثاء الموافق يوم 5 ديسمبر الجاري، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد عقب صلاة المغرب.

وكتبت علياء عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، سوف يقام بمشيئة الله عزاء والدتي الغالية الثلاثاء 5 ديسمبر بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب، ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

وأعلنت علياء صبحي عن خبر وفاة والدتها أمس من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون" يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. انتقلت إلى رحمة الله أمي الحبيبة بعد صراع مع المرض، برجاء الدعاء لها، ربنا يرحمها ويغفرلها ويدخلها الفردوس الأعلى ويصبرنا على فراقها".