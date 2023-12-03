شكرا لقرائتكم خبر عن شعبان عبد الرحيم.. حكاية غوايش منحها لأمه ببرنامج وبكائه على زوجته دائمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 3 من ديسمبر مع ذكرى رحيل شعبان عبد الرحيم الذى اشتهر رغم بساطته الشديدة إلا أنه عُرف كأحد أهم المغنيين الشعبيين، بعدما تطرق بأغانيه إلى أحداث سياسية يعلق بها على أحداث عديدة يبدأها بكلمته الأشهر "إيه"، إلا أن كثيرين لم يتطرقوا للجانب الإنسانى بحياة شعبان عبد الرحيم أو كما يحلو لمحبيه "شعبولا".

شعبان عبد الرحيم ووالدته

كان يمتاز بعلاقة خاصة مع والدته الحاجة سعدية، والتى أثنى على دورها معه طوال حياته وإسهامها فيما وصل إليه، مثلما ظهر خلال حلقة ببرنامج "الست دى أمى" الذى أصر فيه على مفاجأتها أمام أعين الجميع بمفاجأة خاصة جداً بعد وصلة من المديح فيها.

هدية شعبان عبد الرحيم تمثلت فى ثلاثة غوايش ذهبية قام بإهدائها لها، حيث أكد أنه قرر إهدائها بتلك الهدية خصيصاً بعدما علم برغبتها فيها دون أن تخبره، وبالتالى قرر إسعادها بتحضير تلك المفاجأة لها.

شعبان عبد الرحيم وزوجته

تميز شعبان عبد الرحيم بمحبة شديدة لزوجته حتى بعد وفاتها، مما كان لا يجعله يذكر اسمها إلا والبكاء ملازمًا لعينيه، وأكد شعبان عبد الرحيم أنه تزوجها صغيراً واتسمت حياتهما بكفاح شديد من جانبهما، قائلاً جملته الشهيرة: "كنا بنقول للرصيف ابعد شوية علشان ننام".