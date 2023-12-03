شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تخلع ملابس رضوى فى "صوت وصورة" وتظهر بجلسة تصوير أنيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة حنان مطاوع على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك جلسة تصوير جديدة بالأسود وعلقت عليها "الحمد لله دائما وابدًا" ويأتى ذلك بعد النجاح الكبير لمسلسها الأخير "صوت وصورة" الذى حقق ردود أفعال كبيرة طوال فترة عرضه على قناتى dmc وdmc دراما ومنصة watch it الرقمية.

واحتفلت حنان مطاوع بانتهاء حلقات "صوت وصورة" وقالت عبر حسابها على إنستجرام: "خلصت حدوتة رضوى.. خلصت بمشاكلها وحلوها ومرها وأيامها الصعبة، خلصت وعرفتنا إن الزمن اللي احنا فيه دلوقتي لا تصدق اللي بتسمعه ولا حتى اللي بتشوفه، وإن لولا محنتها كانت فضلت مكملة مع راجل سلبي وتديله من عمرها أكتر ومكانتش اكتشفت نفسها ولا قابلت الأحسن.. لازم تتعلمي من رضوى إنك ما تسمحيش لحد يتخطى حدوده ولا تتجاهلي اللي بيتقال ولا تثقي في حد ثقة مفرطة".

مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.