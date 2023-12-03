إلهام شاهين عقب التصويت بالانتخابات الرئاسية: "لازم تنزلوا"..صور

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة إلهام شاهين على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية بسفارة مصر فى تونس، وذلك على هامش تواجدها هناك لحضور فعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحية وقالت إلهام لتليفزيون الخليج 365: إنها تشكر السفارة المصرية بتونس والسفير إيهاب فهمى بأنه أتاح هذه الفرصة لكل المجموعة من الفنانين والإعلاميين والصحفيين المصريين اللى موجودين في المهرجان للمشاركة في الانتخابات".

وأوضحت إلهام شاهين: "مستعجلة أنى أدلى بصوتى في تونس ولم أنتظر العودة إلى مصر، لو عليا عاوزة أروح الانتخابات في تونس وفى مصر وفى كل مكان ولكن هذا لا يمكن، وأنا يهمنى المشاركة في كل شيء بيحصل في بلدى وكل الحب لبلدنا ومستقبلنا اللى حاسين فيه إن القادم أفضل لمصر، وبدعو الناس كلها، لازم تنزلوا وتدلوا بصوتكم لازم يكون ليكوا دور في مجتمعكوا في بلدكوا اذا بتحبوا بلدكوا بجد محدش يقول هو أنا يعنى اللى هأثر، أيوه أنت وهو وهى كلنا لازم يبقى لينا دور ويبقى لينا رأى احترامًا لبلدنا".