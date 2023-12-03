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شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين عقب التصويت بالانتخابات الرئاسية: "لازم تنزلوا"..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة إلهام شاهين على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية بسفارة مصر فى تونس، وذلك على هامش تواجدها هناك لحضور فعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحية وقالت إلهام لتليفزيون الخليج 365: إنها تشكر السفارة المصرية بتونس والسفير إيهاب فهمى بأنه أتاح هذه الفرصة لكل المجموعة من الفنانين والإعلاميين والصحفيين المصريين اللى موجودين في المهرجان للمشاركة في الانتخابات".
وأوضحت إلهام شاهين: "مستعجلة أنى أدلى بصوتى في تونس ولم أنتظر العودة إلى مصر، لو عليا عاوزة أروح الانتخابات في تونس وفى مصر وفى كل مكان ولكن هذا لا يمكن، وأنا يهمنى المشاركة في كل شيء بيحصل في بلدى وكل الحب لبلدنا ومستقبلنا اللى حاسين فيه إن القادم أفضل لمصر، وبدعو الناس كلها، لازم تنزلوا وتدلوا بصوتكم لازم يكون ليكوا دور في مجتمعكوا في بلدكوا اذا بتحبوا بلدكوا بجد محدش يقول هو أنا يعنى اللى هأثر، أيوه أنت وهو وهى كلنا لازم يبقى لينا دور ويبقى لينا رأى احترامًا لبلدنا".
لدورة الرابعة والعشرين من أيام قرطاج المسرحية انطلقت يوم 2 ديسمبر وتستمر عروضها حتي 10ديسمبر، ويشارك بها، أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف قارات العالم، وتتوزع كما يلي علي : المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).
ومنذ بدء التصويت، حرص طاقم السفارة المصرية لدى تونس على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.
هالة سرحان والهام شاهين
الهام شاهين
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